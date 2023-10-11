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Пожар на складе со стройматериалами в Подмосковье локализован
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожарные локализовали возгорание на складе со стройматериалами в подмосковной деревне Захарово на площади 675 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
В ведомстве добавили, что всего в тушении огня задействовано 32 человека и 9 единиц техники МЧС РФ.
О пожаре в двухэтажном складе со стройматериалами в Захарово стало известно поздно вечером 10 октября. Первоначально площадь возгорания составляла 350 квадратных метров.
В результате пожара частично обрушилась кровля склада. Информация о возможных пострадавших в результате инцидента пока не поступала.
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