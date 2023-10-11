Пожар на складе со стройматериалами в Подмосковье локализован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные локализовали возгорание на складе со стройматериалами в подмосковной деревне Захарово на площади 675 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве добавили, что всего в тушении огня задействовано 32 человека и 9 единиц техники МЧС РФ.

О пожаре в двухэтажном складе со стройматериалами в Захарово стало известно поздно вечером 10 октября. Первоначально площадь возгорания составляла 350 квадратных метров.

В результате пожара частично обрушилась кровля склада. Информация о возможных пострадавших в результате инцидента пока не поступала.