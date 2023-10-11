В Подмосковье загорелся склад со стройматериалами на площади 350 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В подмосковной деревне Захарово произошел пожар в двухэтажном складе со стройматериалами. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Площадь возгорания составляет 350 квадратных метров. В результате пожара частично обрушилась кровля склада.

В данный момент на месте происшествия работают пожарные, которые ликвидируют возгорание, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о пожаре, который произошел в квартире жилого дома на Туристской улице на северо-западе Москвы. В результате возгорания пострадал один человек.

До этого частный дом загорелся в подмосковной Малаховке. В результате происшествия погибли два ребенка. Уточнялось, что в доме не была установлена пожарная сигнализация.