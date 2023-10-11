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В Подмосковье загорелся склад со стройматериалами на площади 350 "квадратов"
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
В подмосковной деревне Захарово произошел пожар в двухэтажном складе со стройматериалами. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
Площадь возгорания составляет 350 квадратных метров. В результате пожара частично обрушилась кровля склада.
В данный момент на месте происшествия работают пожарные, которые ликвидируют возгорание, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось о пожаре, который произошел в квартире жилого дома на Туристской улице на северо-западе Москвы. В результате возгорания пострадал один человек.
До этого частный дом загорелся в подмосковной Малаховке. В результате происшествия погибли два ребенка. Уточнялось, что в доме не была установлена пожарная сигнализация.
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