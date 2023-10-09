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09 октября, 18:26

Происшествия

Пожар в здании Зверевского центра современного искусства ликвидировали

Фото: 123RF/tayo76

Пожар в административном здании в Басманном районе Москвы, где находится Зверевский центр современного искусства, ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

"Принятыми мерами в 17:38 пожар локализован. В 18:04 пожар полностью ликвидирован", – уточняется в сообщении.

Ведомство добавило, что пострадавших не выявили. Как отметили в МЧС РФ, пожарные ведут вскрытия кровли.

О пожаре в Зверевском центре современного искусства стало известно вечером 9 октября. Спасатели выявили горение под кровлей. Ведомство уточняло, что пожар произошел на Новорязанской улице, доме 29, строении 6.

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