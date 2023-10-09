Здание Зверевского центра современного искусства загорелось в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар случился в здании в Басманном районе Москвы. Там выявили горение под кровлей, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

Ведомство уточнило, что пожар произошел на Новорязанской улице, доме 29, строении 6, где, по данным из открытых источников, располагается Зверевский центр современного искусства.

"Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно приступили к работам по тушению огня. На месте работают службы города. Сведений о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.

Ранее в жилом доме на юго-востоке Москвы загорелись несколько квартир. Пламя вырывалось из окон квартир, расположенных на 11-м и 12-м этажах. О пострадавших не сообщалось.

До этого стало известно, что жертвами пожара на складе топлива недалеко от столицы Бенина Порто-Ново стали 33 человека, они скончались от серьезных ожогов.

Пожар площадью 2 тыс "квадратов" произошел в Красноярском крае