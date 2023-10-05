Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Кировской области

Фото: МЧС России

В жилом деревянном доме в Кировской области произошел пожар, погибли два человека. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"В Кировской области огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в жилом доме. Пять жильцов, из них трое детей, эвакуированы. К сожалению, два человека погибли", – указано в сообщении.

Площадь пожара в деревянном доме на станции Просница составила 200 квадратных метров, у здания обрушилась кровля. Возгорание тушили 33 человека и 11 единиц техники.

Ранее в жилом доме на юго-востоке Москвы загорелись несколько квартир. Пламя вырывалось из окон квартир, расположенных на 11 и 12 этажах. О пострадавших не сообщалось.

До этого стало известно, что жертвами пожара на складе топлива недалеко от столицы Бенина Порто-Ново стали 33 человека, они скончались от серьезных ожогов.



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