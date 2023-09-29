В Мострансавто прокомментировали инцидент со сгоревшей маршруткой в Люберцах

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Маршрутка, которая накануне сгорела на Новорязанском шоссе в городском округе Люберцы, не принадлежала Мострансавто. Об этом заявил начальник управления по связям с общественностью компании Евгений Богук.

"Это не наша машина, машина стороннего перевозчика, которая работает по 67-му маршруту", – сказал он в беседе с РИА Новости.

Богук подчеркнул, что компания принимает все меры, необходимые для обеспечения безопасности пассажиров. В частности, маршрутки оборудованы системами пожаротушения, а в салоне имеются огнетушители. Кроме того, перед выходом на рейс весь транспорт проверяется.

Инцидент произошел утром 28 сентября на 23-м километре Новорязанского шоссе, недалеко от торгового центра "Петрович". Информации о пострадавших не поступало.



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