Водителя Мострансавто отстранили от работы за просмотр порнографии за рулем

Фото: телеграм-канал SHOT

Водитель Мострансавто, которого засняли при просмотре порнографии за рулем, отстранен от работы и будет лишен 100% премиальной части зарплаты. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе перевозчика.

В Мострансавто прокомментировали, что заниматься такими делами нужно дома, а не на работе. Подобное поведение неприемлемо.

Инцидент произошел на подмосковном автобусном маршруте № 29 "платформа Кратово – платформа Отдых". Во время управления автобусом водитель смотрел порнографическое видео, несколько раз даже выехал на встречную полосу. Это заметили пассажиры, сняли на видео и выложили в Сеть.

Ранее сообщалось, что интервалы движения 10 маршрутов общественного транспорта сократили в Москве в сентябре. Так, в первый рабочий день после смены расписания пассажиры совершили на 5% больше поездок.

Интервалы движения 10 маршрутов общественного транспорта сократили в Москве в сентябре