В Москве заявили о планах продлить все маршруты МЦД за пределы Подмосковья

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Все маршруты Московских центральных диаметров (МЦД) планируют продлить за пределы Подмосковья. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал про наше предложение в области продления диаметров, подразумевалось продление всех диаметров и существенного увеличения качества поездок на пригородных поездах. Поэтому никакого выборочного подхода здесь нет", – сказал он.

Ликсутов пояснил, что речь идет о продлении диаметров в сторону Ярославской, Тульской, Калужской и других областей. Проекты смогут реализовать после одобрения правительством РФ.

До этого о решении продлить МЦД до Калуги, Тулы и других городов, окружающих Москву, заявил Владимир Путин. Работы будут организованы в рамках модернизации центрального транспортного узла. Помимо этого, глава государства заявил, что для развития столичной транспортной системы уже предпринимаются действия, которые ранее не были запланированы.



Ликсутов заявил, что основные параметры проекта МЦД-5 представят до конца года