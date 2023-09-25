В Дептрансе заявили об отсутствии планов по открытию метро у других аэропортов Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве пока не планируется проводить метро до трех оставшихся аэропортов города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

"Таких планов (по открытию станций метро в аэропортах, помимо Внуково. – Прим. ред.) у нас нет", – сказал он.

По его словам, таких планов у города никогда не было. Поездов "Аэроэкспресса" достаточно для связи с другими воздушными гаванями столицы, считает Ликсутов.

Говоря о станции метро в аэропорту Внуково, он заметил, что сейчас ею пользуются в среднем 8–9 тысяч пассажиров в рабочий день. При этом он уверен, что данный показатель будет увеличиваться.

6 сентября Сергей Собянин открыл две последние станции Солнцевской линии метро – "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Таким образом, дорога от "Делового центра" до одной из крупнейших воздушных гаваней города сократилась до 40 минут.



Станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро открыли в Москве