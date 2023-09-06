Собянин открыл станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл две последние станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии Московского метрополитена.

"Мы достроили одну из самых протяженных линий метро – Солнцевскую ветку от "Делового центра" до "Внуково". Для этого пришлось пройти 70 километров тоннелей. Одни из самых глубоких станций – в районе парка Победы. Построено 14 станций метро. Сегодня запускаем последние две – это "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Таким образом, от "Делового центра" до одного из самых крупнейших аэропортов нашей страны – 40 минут", – отметил он.

Мэр также назвал данную линию уникальной, она соединяет центр города и действующий аэропорт. По его словам, порядка 1,5 миллиона человек проживают в шаговой доступности на Солнцевской линии.

"Так что это очень трудная, сложная, но очень востребованная линия метро", – подчеркнул Собянин.

Градоначальник также уточнил, что в настоящее время, чтобы добраться до Внуково на машине необходимо порядка 1,5 часа, а на метро – 40 минут.

Ввод новых станций от "Рассказовки" до аэропорта Внуково позволил улучшить транспортную доступность порядка 350 тысяч жителей и работников существующей и перспективной застройки в районе Внуково и поселений Внуковском, Марушкинском и Филимонковском.

С открытием станций "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" пассажиры смогут экономить до 60 минут в пути в день. Также возрастет качество транспортного обслуживания пассажиров аэропорта Внуково, занимающего четвертое место в России по числу обслуживаемых пассажиров. Москвичи и гости столицы будут тратить в два раза меньше времени в пути из аэропорта в город. Например, до станции "Мичуринский проспект" пассажиры смогут добраться за 23 вместо 37 минут, а до "Делового центра" – за 40 вместо 70 минут.

Благодаря новым станциям у пассажиров появился более широкий выбор оптимальных маршрутов для поездки – метро, аэроэкспрессы, автобусы, электробусы, такси, каршеринг, личный автомобиль.

Станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" разгрузят Киевское и Боровское шоссе на 5 и 12% соответственно. Также разгрузится станция "Рассказовка" Солнцевской линии до 25%, а станция "Саларьево" Сокольнической линии – до 15%.

Строительство участка "Рассказовка" – "Аэропорт Внуково" длиной 4,9 километра началось в октябре 2019 года и завершилось в сентябре 2023-го. От "Рассказовки" до "Пыхтина" перегонные тоннели создавались закрытым способом, а на участке "Пыхтино" – "Аэропорт Внуково" поезда будут сначала проезжать по метромосту над рекой Ликовой длиной 460 метров и затем, преодолев наземный участок, снова уходить под землю.

С вводом новых станций длина Солнцевской линии метро превысила 30 километров. Теперь на этой ветке располагаются 14 станций. Перевозят пассажиров по данной линии современные составы серии 81-760 ("Ока"), которые обслуживаются электродепо "Солнцево".

Станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" оборудованы современными пассажирскими сервисами по стандартам Московского транспорта. На станциях установили удобные турникеты, позволяющие оплатить проезд банковской картой и по биометрии. Также установлены автоматы по продаже билетов, оборудована понятная навигация в едином стиле. На новых станциях можно воспользоваться услугами Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Строительство Солнцевской линии Московского метрополитена осуществлялось в четыре этапа: в начале 2014 года был открыт участок "Деловой центр" – "Парк Победы"; в марте 2017 года – "Парк Победы" – "Раменки"; в августе 2018 года – "Раменки" – "Рассказовка" с электродепо "Солнцево"; в сентябре 2023 года – "Рассказовка" – "Аэропорт Внуково".

"Пыхтино"



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Станция "Пыхтино" находится в поселении Внуковском вдоль Боровского шоссе рядом с деревней Пыхтино и ЖК "Солнцево парк". У этой станции есть только один наземный вестибюль. Одну стену станции сделали глухой, другую – с панорамным остеклением. Лейтмотивом архитектурно-художественного решения станции стала авиационная тематика. Глухую стену украсили хронологической лентой, которая посвящена истории отечественного авиастроения от АНТ-3 до сверхзвукового Ту-160. На потолке разместили световые конструкции в виде цилиндров-турбин, над наклонным ходом эскалатора установлена модель самолета Ту-144.

Полы и стены станции выполнили светло-серым гранитом с черным габбро. На платформе установили алюминиевые сотовые панели цвета Rust Patina, который создает эффект старого железа и металла. Потолок оформили гнутыми элементами световой конструкции из сотовых панелей с поверхностью под нержавеющую сталь.

Открытие "Пыхтина" обеспечит пешую доступность к метро для 15 тысяч жителей микрорайона Солнцево-Парк. По оценками, новой станцией будут пользоваться порядка 11 тысяч пассажиров в сутки. К 2030 году прогнозируется рост пассажиропотока в 2 раза – до 22 тысяч человек. Благодаря этой станции пассажиры могут добраться до БКЛ за 20 минут. А до "Делового центра" – за 37 минут.

В 2023–2024 годах специалисты благоустроят прилегающую территорию, включая улицы Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова, проектируемые проезды № 7653 и 7654, участки улицы Летчика Грицевца и Боровского шоссе. Там обновят покрытия тротуаров и проезжую часть, установят современные остановочные павильоны и контрастное освещение на переходах, организуют парковочные места, разместят новые фонари, лавочки и урны. На улице Летчика Ульянина обустроят скейт-парк и площадку для выгула собак.

"Аэропорт Внуково"



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Станция "Аэропорт Внуково" интегрирована в инфраструктуру аэропорта Внуково имени Туполева, который находится в одноименном районе на западе Москвы. Станционный комплекс представляет собой многоуровневое сооружение, куда входят платформенная часть, подземный вестибюль, технологические помещения и тягово-понизительная подстанция (ТПП).

Через подземный переход станции пассажиры смогут выйти в терминал А аэропорта, подземный терминал аэроэкспресса, на привокзальную площадь и к 1-й Рейсовой улице.

Оформление станции посвящено гражданским самолетам конструкторского бюро Туполева. Композиция "Гражданские самолеты КБ Туполева и их создатели", созданная в технике цифровой печати, размещена на путевых стенах и торцевой стене станции.

Предполагается, что станцией "Аэропорт Внуково" будут пользоваться более 22 тысяч пассажиров в сутки. К 2030 году пассажиропоток должен вырасти в 1,5 раза – до 31 тысячи пассажиров в сутки.

Концепция благоустройства прилегающей территории включает озеленение, гранитное мощение и укладку нового асфальтового покрытия.

В середине августа 2023 года Владимир Путин запустил движение по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3) "Ленинградско-Казанский". В церемонии открытия приняли участие Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Новый диаметр объединил северо-запад Москвы и юго-восток Московской области, Ленинградское и Казанское направления. По словам мэра Москвы, с открытием МЦД-3 пассажиропоток увеличится в 1,7 раза, а число пассажирских мест – в 2 раза. Вместе с тем, уточнил мэр Москвы, в 1,5 раза сократится интервал движения поездов, а стоимость поездок снизится до 3,5 раза.

С открытием МЦД-3 наземное метро в шаговой доступности получили порядка 3,5 миллиона человек. Улучшилось транспортное обслуживание свыше 20 районов Москвы, в том числе Вешняков, Нижегородского, Лефортова, Ховрина и Останкинского. Центр столицы стал ближе для жителей Зеленограда, подмосковных Химок, Раменского, Люберец и Жуковского.



Собянин: Солнцевская линия метро соединила центр города и аэропорт Внуково