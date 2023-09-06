Время действия бесплатной пересадки на МЦД-3 и МЦД-4 увеличат до 120 минут

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Время действия бесплатной пересадки для пассажиров нескольких маршрутов МЦД-3 и МЦД-4 будет продлено с 90 до 120 минут, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

По его словам, выбор диаметров для регулярных поездок помогает разгрузке метрополитена, а также вылетных автомагистралей. В этой связи власти приняли решение продлить время бесплатной пересадки, уточнил вице-мэр.

"Так они смогут дольше передвигаться на наземном метро. Мы продолжаем развивать транспортную систему по поручению Сергея Собянина", – заявил Ликсутов.

Время действия бесплатной пересадки вырастет на маршрутах от Ипподрома, Раменского до Ховрина, Лихобор и Петровско-Разумовской, от Зеленограда – Крюкова, Фирсановской до Вешняков, Выхина, Косина на МЦД-3.

Кроме того, оно увеличится на четвертом Московском центральном диаметре – от Железнодорожной до Аминьевской, от Апрелевки, Победы до Чухлинки, Нижегородской, Серпа и Молота, Курской, от Кокошкина, Толстопальцева до Чухлинки, Нижегородской, от Лесного Городка до Чухлинки.

Днем ранее Ликсутов рассказал, что пассажиры будущего МЦД-4 смогут осуществлять бесплатные пересадки на станции столичного метрополитена, Московского центрального кольца (МЦК) и других диаметров. Заммэра уточнил, что такое решение поможет сделать проезд почти в три раза дешевле.

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