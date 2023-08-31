Подготовка кассиров и локомотивных бригад для МЦД-4 завершена

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Аревшатян

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) завершила подготовку персонала к работе на готовящемся к открытию МЦД-4. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу Дептранса города Максима Ликсутова.

"В первую очередь подготовили машинистов и их помощников к работе с новым подвижным составом и к более интенсивному движению на диаметре. А билетных кассиров ознакомили с новой системой оплаты проезда", – рассказал Ликсутов.

Отмечается, что обучение прошли 296 билетных кассиров и 220 сотрудников локомотивных бригад. Их подготовка шла на базе как учебного центра ЦППК, так и партнерских колледжей. Курсы включали теоретическую и практическую части, были предусмотрены промежуточные аттестации и внутренние экзамены по самым важным предметам.

Продолжительность обучения бригад поездов могла достигать 900 часов. Машинисты и их помощники закрепляли полученные навыки сначала на VR-тренажерах, а затем в депо на реальных поездах.

В свою очередь, гендиректор ЦППК Иван Конев добавил, что при подготовке персонала большое внимание уделялось развитию навыков выхода из нестандартных ситуаций.

"Все сотрудники будущего диаметра обучены в полном соответствии с актуальными требованиями к качеству обслуживания пассажиров", – подчеркнул он.

На днях Сергей Собянин сообщил, что в Москве завершается подготовка к запуску МЦД-4. По словам мэра, обкатка маршрута начнется уже на текущей неделе.



Собянин рассказал о подготовке к запуску движения поездов по МЦД-4