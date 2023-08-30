График движения поездов на МЦД-3 выполняется на 99% – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С момента запуска третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) график движения поездов выполнялся на 99%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"С запуском D3 интервал движения в часы пик сократили в 1,5 раза. При этом, несмотря на возросшую нагрузку на Ленинградское и Казанское направления, график выполняется на 99%", – цитируют его в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам Ликсутова, четкость и слаженность работы МЦД-3 позволила пассажирам не только строить новые удобные маршруты, но и не запоминать расписание. В частности, в запуском диаметра число поездов на участке Зеленоград-Крюково – Ипподром выросло почти в два раза, а минимальный интервал движения был сокращен до 5,5 минуты в час.

За поддержание четкой работы МЦД-3 отвечают несколько тысяч человек. В их числе есть сотрудники РЖД, которым в столичном Дептрансе адресовали благодарность.

Движение пассажирских поездов по МЦД-3 запустили в столице 17 августа. За первую неделю работы диаметра по нему проехали более двух миллионов раз. Ликсутов отмечал, что подобный показатель говорит о востребованности и удобности нового маршрута для пассажиров.

