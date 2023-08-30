График поездов изменится на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится 2 и 3 сентября в связи со строительством станции Лианозово. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Изменения будут действовать с 03:00 2 сентября до 03:00 3 сентября.

На Савеловском направлении часть поездов будет отменена, интервалы движения частично увеличат до 1 часа, некоторые поезда начнут ездить с отменой остановок. А на Белорусском направлении интервалы движения увеличатся до получаса. Некоторые поезда не будут останавливаться на станциях Беговая и Тестовская.

Изменения коснутся и аэроэкспрессов в Шереметьево. Там будут значительно увеличены интервалы движения, большая часть рейсов отменена.

"В субботу будут по очереди закрыты пути на участке от Бескудникова до Лобни: с начала движения до 15:00 – путь в Москву, с 15:00 до окончания движения – путь в область. В это время поезда будут следовать по очереди в реверсивном режиме", – говорится в сообщении.

В аэропорт можно добраться автобусом № 1195 от станции метро "Ховрино". Он следует с интервалом 10 минут.

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