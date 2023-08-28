Расписание поездов изменится на МЦД-1 с 1 по 30 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График движения поездов изменится на первом маршруте Московских скоростных диаметров с 1 по 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничения будут действовать с 19:00 до 06:00. Они необходимы для проведения работ по реконструкции станции Лианозово.

Так, на Савеловском направлении МЖД в указанный период с 19:00 до 22:00 интервалы движения составят до 20 минут, а после 22:00 – до одного часа. Кроме того, после 22:00 часть поездов выведут из расписания, а у некоторых изменится число остановок на участке от Дегунина до Лобни.

Между тем на Белорусском направлении интервалы между составами частично увеличатся до 20 минут. На участке от Беговой до Тестовской некоторые поезда проследуют с отменой остановок.

Кроме того, по ночам будут закрываться пути между Бескудниковым и Лобней. Например с 31 августа по 2 сентября, а также 11–15 и 25–29 сентября будет закрыт путь из Москвы, а 4–8 и 18–22 сентября – путь на Москву. В это время поезда будут ходить поочередно по одному пути.

Что касается поездов "Аэроэкспресса" до Шереметьево, то часть утренних и часть вечерних рейсов в сентябре отменят. В качестве альтернативы пассажиры смогут воспользоваться автобусами маршрута № 1195, которые отходят от станции метро "Ховрино".

Ранее стало известно, что дошкольники, которым исполнилось семь лет, теперь могут получить карту москвича. Благодаря этому родители смогут пополнять льготный абонемент, таким образом экономя на поездках ребенка на общественном транспорте больше двух тысяч рублей в месяц.

