С 10 сентября в Москве появится 7 выделенных полос общественного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 10 сентября в Москве заработают 7 новых полос общественного транспорта. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Сразу 7 новых выделенок заработают с 10 сентября: автобусы и электробусы будут проезжать эти участки быстрее в среднем в 2 раза", – говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что общественный транспорт будет еще точнее соблюдать расписание на 68 маршрутах, а пассажиры смогут экономить до 17 минут в часы пик.

Также Ликсутов отметил, что с начала 2023 года в Москве появилось более 38 километров новой дорожной инфраструктуры. Выделенные полосы помогают снизить количество аварий на 30-40% и уменьшить риски для всех участников дорожного движения.

Помимо этого, выделенные полосы для общественного транспорта позволяют улучшить транспортную доступность между Москвой и Московской областью.

"Мы продолжаем обеспечивать комфорт и безопасность наших пассажиров по задаче Мэра Москвы Сергея Собянина", – добавил Максим Ликсутов.

Ранее в Дептрансе Москвы сообщили о том, что с момента запуска электробусов в Москве в сентябре 2018 года москвичи совершили более 350 миллионов поездок. Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов отметил, что сейчас в парке Мосгортранса числятся 1 184 электробуса, а в городе работает 91 экологичный маршрут.