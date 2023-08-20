С момента запуска электробусов в Москве пассажиры совершили более 350 миллионов поездок

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С момента запуска электробусов в Москве в сентябре 2018 года москвичи совершили более 350 миллионов поездок. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов отметил, что сейчас в парке Мосгортранса числятся 1 184 электробуса, а в городе работает 91 экологичный маршрут.

"Мы активно развиваем сеть экологически чистого наземного транспорта в столице. По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина в городе строятся новые электробусные парки, закупается инновационный подвижной состав", – отмечается в заявлении.

Ликсутов подчеркнул, что сегодня Москва является лидером по использованию экотранспорта. По словам главы Минтранса, с начала этого года на электробусах совершено более 77 миллионов поездок.

Ранее Максим Ликсутов сообщил о запуске нового маршрута между станциями "Новокосино" и торговым комплексом "Садовод". Это уже восьмой городской маршрут, который связывает торговый комплекс со станциями метро в Южном, Юго-Восточном и Восточном округах.