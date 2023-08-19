Между станцией метро "Новокосино" и ТК "Садовод" появился новый автобусный маршрут

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С воскресенья 19 августа начал работать новый маршрут наземного городского транспорта от станции "Новокосино" Калининской линии метро до торгового комплекса "Садовод". Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Это уже восьмой городской маршрут, который связывает торговый комплекс со станциями метро в Южном, Юго-Восточном и Восточном округах. У пассажиров появится еще больше возможностей удобно спланировать поездку", – отметил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Он добавил, что сегодня в Москве развивается сеть наземного городского транспорта и улучшается доступность точек притяжения в столице по задаче Мэра Москвы Сергея Собянина.

Новый маршрут свяжет торговый комплекс "Садовод" с районом Новокосино и одноименной станцией метро. На линии будут работать шесть современных автобусов отечественного производства.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что с 19 августа электробусы начнут курсировать по маршруту 356 между районом Митино и центром Москвы. Новый маршрут объединил рейсы с356 и 456к. Кроме того, частота выхода на маршрут электробуса увеличена.