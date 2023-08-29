В ГД предложили автоматически возвращать средства пассажирам за опоздание поезда

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Депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с предложением автоматического возврата денег гражданам, которые оплатили билет на опоздавший поезд при помощи банковской карты в дистанционном формате. Об этом сообщает RT.

В обращении на имя главы Минтранса Виталия Савельева указано, что согласно действующим правилам в случае, если скоростной поезд Федеральной пассажирской компании опоздает, пассажир имеет право вернуть 25% от стоимости за опоздание от 30 до 60 минут, 50% за опоздание более чем на час. Всю стоимость гражданам возвращают в случае опоздания поезда на два часа.

Для возврата денежных средств люди должны заполнять специальные бланки претензии, напомнил Федоров. В нем указывают данные счета, на который и должны вернуть деньги, однако не все пассажиры имеют при себе необходимые для заполнения данные, чтобы оперативно передать документ.

Многие вынуждены заполнять претензию позже, тратить личное время для посещения вокзала и передачи документа, подчеркнул депутат.

"В связи с этим прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности введения автоматического возврата средств при опоздании скоростного поезда к пункту назначения, в случае если пассажир приобрёл билет дистанционно, безналичным способом с помощью банковской карты", – резюмировал он.

Ранее РЖД запустили акцию, по которой с 21 августа и до 31 декабря пассажиры могут купить билет практически на все электрички с кешбэком до 20%. Отмечалось, что вернуть можно не более 40 рублей за одну покупку и до 1 000 рублей в месяц для одного пользователя. Деньги вернутся на счет пассажира, с которого производилась оплата, в течение 3-х дней.



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