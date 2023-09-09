Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-4

Фото: пресс-служба Дептранса

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4). Таким образом, в столичной транспортной системе теперь функционируют МЦД-1, МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4.

"Самый крупный проект, который мы сегодня запускаем, это итог многолетней работы – соединение двух направлений железной дороги: это Калужское и Киевское направление, и Курское. Традиционно они доходили до Киевского вокзала и доходили до Курского вокзала", – сказал Собянин.

МЦД-4 стал связующим звеном между Калужским и Нижегородским направлениями Московской железной дороги (МЖД), протянувшись с западной в восточную часть столицы. Железнодорожный объект протяженностью 86 километров связал семь центральных столичных вокзалов: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.

Собянин обратил внимание, что для объединения двух направлений специалисты проложили 100 километров дополнительных путей и еще 50 реконструировали. На сегодняшний день, отметил он, объект, имеющий 38 пересадок с метро, МЦК и другими диаметрами, является самым интегрированным в систему столичного транспорта.

Запуск движения составов по МЦД-4 позволил улучшить транспортную доступность для жителей более 20 районов Москвы. В большей степени преимущества диаметра смогут оценить проживающие в населенных пунктах Подмосковья: Реутове, Апрелевке, Железнодорожном и других. Благодаря ему пассажиры из Подмосковья смогут с комфортом добираться до центра Москвы.

Добираясь по МЦД-4, пассажиры смогут экономить на проезде. Интеграция диаметра в систему Московского транспорта позволила снизить среднюю стоимость поездки с 200 до 65 рублей. Москвичи смогут оплачивать проезд "Тройками", которая позволяет совершать бесплатные пересадки на станции метро, Московского центрального кольца (МЦК) и других диаметров.

Как сообщил Собянин, ежесуточный пассажиропоток МЦД-4 составит до 500 тысяч человек. Запуск диаметра позволил разгрузить отдельные участки линий метро, включая Калининскую, Солнцевскую и Арбатско-Покровскую.

Мэр заключил, что интервал движения поездов по диаметру будет уменьшен до 2,7 раза. В течение двух лет или ранее составы на МЦД-4 планируют полностью заменить на новые.

До этого в столице запустили движение пассажирских поездов по МЦД-3. За первую неделю работы диаметра по нему проехали более двух миллионов раз. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отмечал, что подобный показатель говорит о востребованности и удобности нового маршрута для пассажиров.

Время действия бесплатных пересадок увеличили для пассажиров МЦД-3 и МЦД-4