Как будет работать общественный транспорт в День города 9 и 10 сентября

В выходные, 9 и 10 сентября, в связи с празднованием Дня города в столице изменится режим работы общественного транспорта. Кроме того, ряд улиц временно перекроют. Ограничения нужны, чтобы праздничные мероприятия проходили в комфортном и безопасном режиме. Какие именно транспортные изменения ждут горожан – читайте в материале Москвы 24.



Метро и МЦК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичное метро и МЦК в ночь с 9 на 10 сентября будут перевозить пассажиров без перерыва, круглосуточно. Интервал движения поездов на МЦК до 23:30 составит 4 минуты, а далее – 8 минут. В привычном режиме в это же время продолжат работать 16 ночных наземных маршрутов. Благодаря таким изменениям тысячи людей смогут отпраздновать День города, не думая о времени.



Парад трамваев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ряд центральных улиц города 9 сентября перекроют с 11:30 до 12:30 из-за проведения парада трамваев.

Перекрытия появятся на следующих участках:



улица Новомосковская в районе владения 7а, строения 26, по улице 1-й Останкинской;

улица Валентины Леонтьевой в районе дома 8, корпуса 3, по улице Академика Королева;

местный проезд в районе дома 8, корпуса 3, по улице Академика Королева;

местный проезд в районе дома 8а по улице Академика Королева;

6-й Останкинский переулок от дома 2а по улице Академика Королева до дома 26, строения 2, по улице 1-й Останкинской;

Останкинский переулок в районе пересечения с Продольным проездом;

местный проезд в районе дома 121а по проспекту Мира;

местный проезд в районе плоскостной парковки закрытого типа № 9511;

Продольный проезд в районе плоскостной парковки закрытого типа № 9506;

улица Сергея Эйзенштейна в районе дома 1;

1-й Сельскохозяйственный проезд от улицы Сергея Эйзенштейна до улицы Сельскохозяйственной.

не более 10 минут

Улицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Дептрансе уточнили, что перекрытия будут действовать

На территории ТиНАО 9 сентября с 08:00 до 16:00 автомобилистам не удастся воспользоваться улицами Молодежной и Березовой. Вместе с тем Театральная улица будет перекрыта 10 сентября с 08:00 до 22:00.

На западе Москвы 9 сентября с 12:00 до 22:00, а также 10 сентября с 15:00 до 22:00 не получится проехать по улице Генерала Ермолова и в боковом проезде Кутузовского проспекта от дома 1а до дома 1б на площади Победы. Кроме того, в оба выходных дня с 20:00 до 22:00 ограничат движение в боковом проезде Кутузовского проспекта от дома 45 до дома 41, здесь же окажется недоступной и парковка.

В Центральном округе 9 сентября с 08:00 до конца празднования заблокируют съезд с Хамовнического Вала на улицу Доватора. Начиная с 18:00 и до завершения мероприятий не будут доступны:



Проектируемый проезд № 2309;

улицы Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-я Фрунзенскуя, Ефремова, Трубецкая;

переулок Хользунова;

дублер Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома 20, строения 1, на Комсомольском проспекте.

МЦД-1

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Парковка на тех же самых улицах недоступна с 8 сентября с 00:01.

В выходные дни изменится расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) из-за реконструкции станции Тестовская. В частности, интервалы движения с 22:00 до 11:30 увеличатся до 50 минут. Уточняется, что часть составов отменят, а некоторые начнут следовать без остановок на станциях Беговая, Славянский Бульвар и Тестовская.

Также изменится расписание аэроэкспрессов в Шереметьево. В первой половине дня 10 сентября поезда будут ездить от и до станции Савеловская (остановка на Окружной). Утром и вечером 9 сентября некоторые рейсы пойдут от и до Савеловской. Пассажирам рекомендуют пользоваться автобусом № 1195, который едет до аэропорта от станции метро "Ховрино".

