В выходные изменится расписание движения поездов на МЦД-1

Фото: портал мэра и правительства Москвы /Максим Мишин

В выходные дни, 9, 10, 16 и 17 сентября на Савеловском и Белорусском направлениях первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) будет изменено расписание поездов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Изменение в расписании связано с реконструкцией станции Тестовая – вскоре там появится транспортный узел, объединяющий МЦД-4, Московское центральное кольцо и метро.

Интервалы движения поездов с 22:00 до 11:30 будут увеличены до 50 минут. Часть поездов будет отменена, а некоторые будут следовать без остановок на станциях Славянский Бульвар, Тестовская и Беговая.

Кроме того, изменится и расписание движения аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево. В первой половине дня 10 и 17 сентября поезда будут следовать от и до станции Савеловская с остановкой на Окружной. Утром и вечером 9 и 16 сентября часть рейсов также будет следовать от и до Савеловской.

Пассажирам рекомендуют планировать поездки заранее. До аэропорта можно доехать на автобусе № 1195 от станции метро "Ховрино". Расписание пригородных и городских поездов можно найти в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

Ранее сообщалось, что 9 и 10 сентября в нескольких округах Москвы временно изменится схема движения. Это связано с проведением мероприятий по случаю Дня города.

В местах ограничений движения парковка временно будет недоступна, автомобилистов призвали планировать маршруты заранее или отложить поездки на личном транспорте.



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