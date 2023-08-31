Схема движения изменится в столичных районах Выхино-Жулебино и Тимирязевском

Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Москве в Тимирязевском проезде и на Петровской площади изменится схема движения транспорта на одностороннюю, по Петровской площади водители будут ехать по часовой стрелке, а по Тимирязевскому проезду можно проехать от Петровской площади на улицу Прянишникова.

Отмечается, что изменения позволят увеличить пропускную способность дорог на 40%. Как передает портал мэра и правительства Москвы, на участке Тимирязевского проезда также появились 53 парковочных места, 6 из них предназначены для маломобильных граждан.

На дублере Лермонтовского проспекта с 16 сентября движение транспорта также будет изменено, автомобилисты смогут проехать по одностороннему движению от 6 дома в сторону дома 2, корпуса 1.

Изменения вводятся для избавления от хаотичной парковки в городе, вместо этого в скором времени проезжая часть будет увеличена, а у москвичей появится 21 парковочное место. Это позволит сделать движение транспорта безопаснее, так как рядом находится школа и жилые дома.

Ранее сообщалось, что с 21 августа на нескольких участках в районе пересечения Третьего транспортного кольца (ТТК) и Хорошевского шоссе будет ограничено движение и перекрыты несколько полос.

Отмечалось, что с 21 августа текущего года до 24 января 2023 года две из пяти полос перекроют в районе Хорошевского шоссе, владения 1, в районе съезда с ТТК на шоссе с 25 января до 14 апреля 2024 года будет закрыта одна из пяти полос.



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