Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Схема движения в нескольких округах Москвы временно изменится 9 и 10 сентября в связи с проведением мероприятий ко Дню города, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В Центре организации дорожного движения уточнили, что ограничения вводятся, чтобы мероприятия были комфортными и безопасными.

В частности, 9 сентября с 08:00 до окончания мероприятия движения не будет на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 08:00 до 16:00 проехать нельзя будет по Молодежной и Березовой улицам.

9 сентября с 12:00 до 22:00 и 10 сентября с 15:00 до 22:00 перекроют улицу Генерала Ермолова и боковой проезд Кутузовского проспекта от дома 1, корпуса А, до дома 1, корпуса Б, по площади Победы.

9 сентября с 18:00 до окончания мероприятия будет ограничено движение в Проектируемом проезде № 2309, на улицах Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой, в переулке Хользунова, а также на дублере Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома 20, строения 1.

9 и 10 сентября с 20:00 до 22:00 нельзя будет проехать в боковом проезде Кутузовского проспекта от дома 45 до дома 41. 10 сентября с 08:00 до 22:00 движение ограничат на Театральной улице.

Отмечается, что в местах ограничений движения парковка временно будет недоступна. Автомобилистов призвали планировать маршруты заранее или отложить поездки на личном транспорте.

День города в Москве отпразднуют 9 и 10 сентября. Москва отметит свой 876-й день рождения. Согласно утвержденной Сергеем Собяниным программе празднования, в столице проведут более 150 мероприятий на 15 городских площадках.

В частности, перед москвичам выступят музыкальные группы, вокалисты, танцоры в парке "Северное Тушино", кавер-исполнители – в Таганском парке. На территории сада имени Н. Э. Баумана для горожан организуют уличные спектакли и яркие интерактивные программы.



Собянин: в День города на городских площадках по всей Москве пройдет более 150 мероприятий