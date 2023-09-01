Москвичам рассказали о праздничных программах московских парков в честь Дня города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

День города состоится в столичных парках 9 и 10 сентября, москвичи и гости столицы смогут посетить концерты, посмотреть на уличные постановки, художественные постановки и другие мероприятия.

Как отмечает портал мэра и правительства Москвы, праздничная программа была подготовлена Парком Горького, сотрудниками парков "Северное Тушино", "Сокольники", "Ангарские пруды", "Красная Пресня", "Фили", "Кузьминки", 50-летия Октября, имени Ю. М. Лужкова, сада имени Н. Э. Баумана, сада "Эрмитаж".

Также различные мероприятия состоятся в Воронцовском, Гончаровском, Таганском, Перовском, Лианозовском и Бабушкинском парках.

В парке "Северное Тушино" на центральной площади перед посетителями выступят музыкальные группы, вокалисты, танцоры. Также в парке состоится театрализованное представление под открытым небом. Мероприятия пройдут с 13:00 до 21:00 в субботу, 9 сентября, и с 15:00 до 20:00 в воскресенье, 10 сентября.

Оркестры, ансамбли, группы и солисты выступят 9 сентября в 13:00 в Гончаровском парке. Также гости увидят хореографические номера в исполнении творческих коллективов и уличный спектакль. Горожане смогут наблюдать за концертом до 21:00. 10 сентября с 15:00 до 20:00 перед москвичами также выступят различные артисты.

На главной сцене Таганского парка в субботу с 13:00 до 21:00 москвичи могут всей семьей прийти на спектакль, послушать песни современных групп и посмотреть на номера кавер-музыкантов. Мероприятия состоятся в то числе и в воскресенье с 15:00 до 20:00.

Послушать кавер-группы, вокально-инструментальные и танцевальные коллективы в следующие выходные смогут в том числе посетители Перовского парка. 9 сентября все желающие также могут отправиться на спектакль и посмотреть миниатюры.

Уличные спектакли и яркие интерактивные программы состоятся на территории сада имени Н. Э. Баумана. В субботу с 13:00 до 21:00 и в воскресенье с 15:00 до 20:00 на главной сцене "Ракушка" для москвичей выступят вокально-инструментальные ансамбли, танцевальные коллективы, кавер-группы и другие. Также все желающие могут отправиться на тематические мастер-классы.

В амфитеатре парка "Ангарские пруды" 9 сентября с 13:00 до 21:00 можно посетить театрализованную постановку и принять в ней участие, а также посмотреть концерт в исполнении профессиональных артистов. 10 сентября праздничная музыкальная программа будет идти с 15:00 до 20:00.

В следующую субботу с 13:00 до 21:00 и воскресенье с 15:00 до 20:00 в Лианозовском парке покажут праздничную программу в честь Дня города Москвы, которую смогут посетить все желающие. Посетители могут посетить показ интерактивного спектакля под открытым небом.

В "Сокольниках" концертная программа в честь праздника состоится 9 сентября с 13:00 до 21:00 и 10 сентября с 15:00 до 20:00, в Воронцовском парке и парке 50-летия Октября музыкальные выступления и творческие мероприятия пройдут в эти же дни и часы, посетителей будут ожидать на площади Семьи.

Культурная программа пройдет в партерной части Парка Горького 9 сентября с 12:00 до 20:00, посетители смогут отправиться на тематические события, оценить музыкальную программу и художественные мероприятия. 10 сентября праздничные мероприятия пройдут с 15:00 до 20:00.

В парках "Красная Пресня", "Фили", имени Ю. М. Лужкова и "Кузьминки" праздничные концерты, мероприятия, спектакли и мастер-классы пройдут в эти же дни и часы, посетить их могут все желающие.

Один из самых больших театральных фестивалей под открытым небом "Театральный марш" состоится в саду "Эрмитаж" 9 сентября с 12:00 до 23:00. Каждый год он проходит в День города Москвы и открывает новый театральный сезон в столице.

В воскресенье, 10 сентября, с 15:00 до 20:00 на лайерной сцене Щукинской площади горожане и гости столицы могут послушать выступления коллективов и сольных исполнителей, московских диджеев, танцоров и музыкантов, а также принять участие в мастер-классах по сочинению стихотворений и песен.

Ранее сообщалось, что в День города Москвы, 9 сентября, состоится второй парад трамваев. Исторические вагоны направятся от депо имени Н. Э. Баумана через ВДНХ до разворотного кольца "Останкино". Отмечалось, что колонна поедет в 11:30. Выставка назначена с 12:00 до 17:00 на Сельскохозяйственной улице, доме 9, строении 8.



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