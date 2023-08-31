Детская культурная программа ожидается в Москве во время празднования Дня города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Большую культурную программу для детей в Москве подготовили к празднованию Дня города. Об этом рассказала ТАСС заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Кроме культурной программы, по ее словам, будут доступны бесплатные аттракционы в парках и множество площадок Московского урбанистического форума.

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"Я думаю, что все найдут возможность провести время приятно, с удовольствием и празднично отметить День города", – заявила Ракова.

В бесплатном доступе у жителей столицы будет практически 260 аттракционов в 21 московском парке культуры и отдыха в День города, который пройдет 9 и 10 сентября. Дети и их родители смогут попрыгать на батутах, полазить по веревочным городкам и прокатиться на каруселях. Попасть на аттракционы можно в порядке живой очереди.

Детскую программу подготовил Музей космонавтики, где проведут мастер-класс по бумажному конструированию "Отправляем в полет" и организуют акцию "Передай космический привет!", отправив "космические" открытки. Также ждать юных гостей будет и Московский зоопарк с концертами и мастер-классами, а еще Центр технических видов спорта, Дарвиновский музей и другие площадки.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин утвердил программу к празднованию Дня города. Более 150 мероприятий будет организовано на центральных и окружных площадках. Праздничные мероприятия пройдут на 15 площадках, в том числе трех центральных – парк искусств "Музеон", Цветной бульвар и Поклонная гора – и 12 окружных, среди которых парк "Ходынское Поле", Измайловский парк и другие.

Собянин: в День города на городских площадках по всей Москве пройдет более 150 мероприятий