На МУФ в "Зарядье" пройдет концерт сводного хора "Московского долголетия"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Большой сводный хор "Московского долголетия" выступит в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) на площадке "Зарядье" для посетителей 6 сентября. Коллектив подготовил новую концертную программу, в которую вошли советские и современные хиты. Об этом рассказал замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

Он отметил, что хор "Московского долголетия" является самым большим творческим коллективом городского проекта, в его состав входят около тысячи горожан. Коллектив был создан в 2022 году, в этом году он отметит свой день рождения вместе со столицей.

"Всего за год коллектив сумел завоевать популярность среди горожан. Очередное выступление сводного хора станет одним из первых событий, посвященных празднованию Дня города Москвы. Коллектив подготовил новую программу, а также по традиции удивит зрителей репертуаром и подачей", – передает слова Филиппова портал мэра и правительства Москвы.

Он добавил, что на концерт могут прийти все желающие москвичи и гости столицы, он состоится в большом амфитеатре парка в 17:00. После этого запись концерта будет доступна для всех на странице проекта "Московское долголетие" в социальной сети "ВКонтакте" и на Rutube.

Отмечается, что хор был разделен на 22 группы, они регулярно занимаются пением два раза в неделю совместно с профессиональными хормейстерами. Главный хормейстер Ольга Голубева подчеркнула, что коллектив занимался в течение всего лета для того, чтобы выступить в преддверии Дня города, они также разучивали единый репертуар, провели шесть сводных репетиций и занимались с хореографом.

"Все лето мы разучивали новый репертуар и на концерте исполним 12 композиций. Наш коллектив – это не просто классический хор: его отличительной чертой стали молодежные хиты, а также танцевальные движения", – сказала она.

Голубева отметила, что коллектив ожидает всех желающих на своем выступлении, в рамках которого посетители форума смогут увидеть ярких и современных москвичей старшего поколения, а также зарядиться положительными эмоциями.

Присоединиться к хору могут все желающие жители города старшего поколения, для этого необходимо обратиться в центр социального обслуживания.

Ранее сообщалось, что в субботу, 2 сентября, на МУФ в парке "Зарядье" выступит автор-исполнитель Retunec – финалист национального проекта "Универвидение. Авторы" и победитель блогерского реалити-шоу. Исполнитель споет песни на сцене Большого амфитеатра парка в 18:30. После этого, в 19:30, состоится выступление резидента арт-кластера "Таврида" Айвана, который принимал участие в музыкальных телешоу.

В воскресенье, 3 сентября, на сцене Большого амфитеатра выступит участница шоу "Голос-4" Юлия Райнер с композициями "Говори", "Сильнее тебя", "Океаны" и "Тонем".



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