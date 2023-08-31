В "Лужниках" и Парке Горького проводится городская рыбалка в рамках МУФ

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

В рамках Московского урбанистического форума в "Лужниках" проходит самая большая рыбалка в столице. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Зона для стритфишинга будет открыта во все дни работы форума на набережной спорткомплекса. В будние дни здесь можно порыбачить с 13:00 до 21:00, а в выходные – с 11:00 до 21:00.

Необходимое оборудование начинающим рыбакам предоставят организаторы, а опытные инструкторы помогут разобраться в снастях и наживках, секретах рыбалки, а также покажут, как закидывать удочку и вытаскивать рыбу.

Помимо этого, все желающие смогут принять участие в турнире за звание лучшего рыбака столицы.

Также отмечается, что на Пушкинской набережной Парка Горького, напротив площадки "Московских сезонов", городская рыбалка проходит по выходным с 12:00 до 19:00.

Можно принести с собой свои снасти либо взять их бесплатно на площадке. Здесь также любой желающий сможет принять участие в турнире по рыбалке. Каждый улов взвешивается судьями, после чего результат записывается в турнирную таблицу. Победителей наградят в День города.

Ранее сотрудники комплекса городского хозяйства рассказали о своей деятельности на площадке Московского урбанистического форума в концертном зале "Зарядье".

До этого стало известно, что в рамках Московского урбанистического форума 2 сентября специальными гостями дискотеки в "Лужниках" станут Ольга Бузова и Feduk. Вечеринка пройдет на сцене у Малой спортивной арены.

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