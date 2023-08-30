День комплекса городского хозяйства прошел на МУФ в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сотрудники комплекса городского хозяйства рассказали о своей деятельности на площадке Московского урбанистического форума в концертном зале "Зарядье". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Развитие мегаполиса было бы невозможным без надежной работы служб городского хозяйства. Это почти 600-тысячный коллектив профессионалов. Они круглосуточно, без перерыва на выходные или праздники обеспечивают жизнедеятельность столицы и заботятся о комфорте и безопасности горожан", – говорится в сообщении.

Программу открыла сессия под названием "Создание комфортной городской среды – определяющий фактор развития мегаполисов". Главным спикером стал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он рассказал о том, как изменилась городская среда за последние годы.

На пленарной сессии "Изменение городской среды – драйвер развития экономики" руководитель департамента капитального ремонта Алексей Елисеев пояснил, почему благоустройство представляет собой высокорентабельный инвестиционный проект. А на лекции "Эффективная модель развития в условиях современных вызовов. Технологические стимулы совершенствования газовой отрасли столичного региона" гендиректор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев поделился успехами в газовом хозяйстве Москвы.

Посетители узнали о том, как столица проводит программу раздельного накопления отходов, а также о вкладе горожан в сортировку мусора. На сессии "Отходы мегаполиса. Вызовы и перспективы" выступили руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Торсунов и гендиректор ГУП "Экотехпром" Денис Синельников.

Не обойдут стороной в том числе процессы подготовки и повышения квалификации огнеборцев и спасателей, о чем расскажет глава департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Юрий Акимов. Гости форума узнают о развитии специализированной учебной базы, где осуществляется повышение мастерства спасателей и добровольцев. Вместе с этим Акимов расскажет, как взаимодействуют профессионалы и добровольцы при выполнении работ на территории ЧП.

На сессии "Резервы улучшения экологической обстановки, роль зеленого финансирования" обсудят создание инновационных производственных зон и зеленую трансформацию бизнеса. Одним из спикеров станет руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. Также в онлайн-формате выступит мэр Индора Малини Гаур. Этот город был признан самым чистым в Индии.

Вместе с этим Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы организует круглый стол, посвященный современным стратегиям коммуникации с жителями домов-памятников. В ходе сессии историки, блогеры и экскурсоводы вместе со специалистами столичного фонда поговорят о патриотических и краеведческих трендах.

Гости также смогут послушать гендиректора Фонда капитального ремонта Москвы Артура Кескинова вместе с реставраторами. Они еще глубже погрузятся в тему сохранения историко-культурного портрета столицы.

Кроме того, на панельной сессии выступит гендиректор АО "Мосводоканал" Александр Пономаренко. На ней поговорят о наилучших доступных технологиях в сфере очистки сточных вод. Пономаренко покажет безотходные методики и энергоэффективные решения, которые задействовали при воссоздании очистных сооружений.

Ранее сообщалось, на площадке МУФ в "Лужниках" показали высокотехнологичное оборудование, с помощью которого сотрудники столичного Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) выполняют свои ежедневные задачи. Гости форума могут посмотреть на электромобиль "Москвич 3е" с мобильным комплексом нейросети.

Заключительный день работы форума инноваций БРИКС прошел на площадке МУФ в "Зарядье"