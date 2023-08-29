Москвичей пригласили принять участие в марафоне, посвященном Московскому урбанфоруму

Фото: mosurbanforum.ru

В проекте "Город заданий" продолжается марафон, приуроченный к Московскому урбанистическому форуму, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Все задания в нем связаны с темами мероприятия. Участники проекта успешно справились с задачами свыше 30 тысяч раз.

Как рассказал руководитель столичного ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко, участники проекта выполняют специальные задания и посещают основные площадки форума: олимпийский комплекс "Лужники", парк "Зарядье", выставочные центры "Манеж" и "Гостиный Двор".

Он объяснил, что за это они получают баллы, которые можно обменять на поощрения на сайте "Миллион призов". К марафону уже присоединились более 10 тысяч горожан, самому молодому из которых 14 лет, а самому старшему – 97.

Наиболее популярной оказалась викторина на знание достопримечательностей Москвы. С ней справились более 4,5 тысячи человек. Также участники часто выбирают викторины, посвященные БКЛ метро и билетной системе Московского метрополитена – их задания выполнили больше 4 тысяч раз.

Среди заданий, для выполнения которых нужно посетить определенное место или объект, лидирует квиз в приложении "Узнай Москву". Пройти его можно в павильоне "Цифровые технологии Москвы". С заданием уже успешно справились более тысячи участников.

Одним из самых сложных оказалось семейное путешествие по маршруту программы "Играй в Москву!". Пройти его можно только вместе с детьми. Справились с ним уже 198 московских семей.

Присоединиться к марафону заданий может любой участник проекта. Ему нужно лишь ввести логин и пароль от профиля mos.ru на сайте марафона или в приложении "Город заданий".

Ранее сообщалось, что танцевальные занятия, музыкальный спектакль, мастер-классы, посвященные истории, архитектуре и литературе пройдут на четырех площадках Московского урбанистического форума (МУФ) с 28 августа по 3 сентября.

В "Лужниках" 1 сентября в павильоне "Цифровые технологии Москвы" пройдут встречи с ведущими IT-специалистами, в рамках которых они расскажут о профессиях будущего и о том, где граждане могут им обучиться.

Первые две серии сериала "Лето в городе" показали на Московском урбанфоруме