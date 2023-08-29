Тренировка по йоге пройдет 3 сентября на площадке МУФ в Гостином Дворе

Фото: mosurbanforum.ru

Тренировка по йоге пройдет 3 сентября в Гостином Дворе в рамках Московского урбанистического форума. Об этом сообщает пресс-служба МУФ.

"В воскресенье, 3 сентября, на Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе пройдет йога в рамках проекта центров госуслуг и департамента спорта Москвы "Спортивные выходные", – говорится в сообщении.

Записаться на занятие можно на сайте "Спортивных выходных". Отмечается, что после него для участников проведут экскурсию по интерактивному пространству с экспозицией, посвященной развитию столичных систем здравоохранения, соцзащиты и образования.

Ранее сообщалось, что с 3 по 9 сентября на площадке МУФ в Гостином Дворе пройдут бесплатные лекции и семинары по психологии. В ходе них горожан научат в том числе управлять эмоциями и преодолевать стресс.



"Актуальный репортаж": выходные на Московском урбанфоруме