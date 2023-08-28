Бесплатные занятия по психологии пройдут на МУФ с 3 по 9 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Лекции и семинары по психологии состоятся в Гостином Дворе в рамках Московского урбанистического форума с 3 по 9 сентября. Москвичей научат управлять эмоциями и преодолевать стресс, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Практикум "Стресс-серфинг: от энергии стресса к ресурсному состоянию" проведет кандидат психологических наук, доцент Екатерина Алямкина. Посетители узнают о причинах и проявлениях стресса.

"Стресс является частью нашей жизни, нужно научиться с ним справляться, находить личностные ресурсы, с заботой относиться к себе и близким. Например, снять стресс может помочь техника ведения дневника. В конце напряженного дня нужно заполнить таблицу с графами: ситуация, эмоция, что сделали, что сказали или подумали", – отметила она.

На занятии "Эмоциональный интеллект: как научиться управлять эмоциями" гости узнают о том, как понять эмоциональное состояние других людей. Эксперт Анна Черепанова расскажет, как управлять собственными чувствами.

Кандидат психологических наук и доцент Юлия Ковалева проведет лекцию "Подросток в семье: что делать".

"Сохранять душевное равновесие особенно важно, когда занимаешься воспитанием подростка. Милый, общительный и жизнерадостный малыш внезапно может превратиться в ершистого остряка или стать закомплексованным и замкнуться в себе", – подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что специальная музыкальная программа, в которой предусмотрены встречи с артистами и концерты-знакомства с восходящими звездами, пройдет с 30 августа по 10 сентября в парке "Зарядье". В павильоне "Медиацентр" на территории парка для гостей откроется караоке-будка, которая будет работать с 4 по 10 сентября. В ней установили два микрофона и две пары наушников.

Москвичам сообщили о программе МУФ в Гостином Дворе