Москвичам рассказали о музыкальной программе МУФ в "Зарядье"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специальная музыкальная программа, в которой предусмотрены встречи с артистами и концерты-знакомства с восходящими звездами, пройдет с 30 августа по 10 сентября в парке "Зарядье". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В павильоне "Медиацентр" на территории парка для гостей откроется караоке-будка, которая будет работать с 4 по 10 сентября. В будке установили два микрофона и две пары наушников. В каталоге содержится более 35 тысяч композиций. Москвичи смогут сделать запись выступления и поделиться ею.

Вечером состоятся дискотеки и сеты популярных диджеев. Послушать современную музыку и потанцевать горожан приглашают без предварительной регистрации.

До этого сообщалось, что танцевальные занятия, музыкальный спектакль, мастер-классы, посвященные истории, архитектуре и литературе пройдут на четырех площадках Московского урбанистического форума (МУФ) с 28 августа по 3 сентября. В "Лужниках" 1 сентября в павильоне "Цифровые технологии Москвы" пройдут встречи с ведущими IT-специалистами, в рамках которых они расскажут о профессиях будущего и о том, где граждане могут им обучиться.

Ранее в рамках фестиваля городского хозяйства в "Лужниках" гостям МУФ рассказали, как город готовится к отопительному сезону и об особенностях тепловой сети. Отмечалось, что в этом году в Москве к зиме подготовят более 74 тысяч объектов, в их числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов.

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