Гостям площадки МУФ в "Лужниках" расскажут о подготовке к отопительному сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Гости фестиваля городского хозяйства, который проходит в "Лужниках" в рамках Московского урбанфорума, смогут узнать, как столица готовится к отопительному сезону.

Посетителям площадки "Лужники" расскажут об особенностях тепловой сети столицы. В этом году в Москве к зиме подготовят более 74 тысяч объектов, в их числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов.

На фестивале покажут, как с помощью тепловизора диагностируют участок теплопровода. Гости могут использовать настоящую технику под руководством профессионала, чтобы обнаружить утечку тепла на фрагменте трубы. Такое обследование считается одним из самых современных методов контроля утечки тепла и повышения энергоэффективности здания.

Тепловизионный контроль помогает выявить дефекты в стыках между панелями и плитами перекрытий, дефекты изоляции, щели в дверных и оконных блоках, засоренные стояки и батареи, регулировка внутренних систем отопления. Гости Форума смогут научиться проводить такие проверки.

Помимо этого, на площадке Московского урбанфорума в "Лужниках" гости смогут послушать лекции о благоустройстве города, о раздельном сборе и сортировке мусора, озеленении городских пространств и капитальном ремонте зданий.