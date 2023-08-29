Москвичам рассказали о программе дня экологии на площадке МУФ в "Лужниках"

Фото: mosurbanforum.ru

День экологии экологии пройдет 29 августа в "Лужниках" в рамках Московского урбанистического форума. Специалисты столичного департамента природопользования проведут для посетителей лекции, мастер-классы и викторины, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, в 15:00 в павильоне "Центральный" пройдут два мастер-класса. Участникам первого – "Флора и фауна водоемов под микроскопом" – расскажут о мельчайших обитателях пресноводных водоемов, научат готовить препараты для изучения под микроскопом.

Параллельно пройдет второй мастер-класс, на котором можно будет сделать поделки их ореховой скорлупы. Затем, в 17:30 и в 19:00 пройдут еще два занятия: на одном участники сделают игрушечную змею, а на другом – фигурки животных из лыка.

В 15:00 начальник отдела сохранения биоразнообразия Государственного природоохранного центра Сергей Бурмистров проведет лекцию на тему "Дикие животные в городе". Он расскажет о населяющих Москву животных и о том, как вести себя при встрече с ними.

Также запланированы две викторины. В 16:00 начнется викторина-лекция "Мифы о природе", ведущие которой развенчают заблуждения о поведении животных и расскажут о распространенных ошибках при определении видов растений. А в 19:00 в "Экологической игротеке" начнется викторина "Экология и мы", участникам которой предстоит ответить на вопросы об утилизации разных видов отходов.

Ранее стало известно, что столичные экоцентры и природные территории подготовили больше 35 эколого-просветительских мероприятий ко Дню знаний. Они будут идти до 3 сентября. Гостей ждут экскурсии, тематические занятия, игротеки, викторины, мастер-классы и квесты.



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