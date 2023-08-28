Больше 70 НКО присоединилось к благотворительной ярмарке в "Лужниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 70 столичных некоммерческих организаций присоединилось к благотворительной ярмарке, которая проходит на площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Сотрудники фондов рассказывают о своей работе и предлагают приобрести товары, большая часть которых сделана руками неравнодушных людей или самих подопечных", – сказала глава комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Она заметила, что с начала работы Мосурбанфорума столичные НКО собрали больше 800 тысяч рублей. Все полученные по итогам маркета средства пойдут на помощь бездомным животным и незащищенным слоям населения, в том числе малоимущим семьям и тяжелобольным детям.

Так, фонд "Время детства" представил на ярмарке вязаные игрушки, свечи, украшения и сумки, деньги с продажи которых пойдут на помощь детям с онкологией. А Фонд творческого наследия художников Новиковых продает различную продукцию ручной работы и собирает деньги на проведение занятий по художественному творчеству и рукоделию, которые проходят в том числе в больница.

Между тем приюты для животных продают на маркете брендированные ошейники, полезные лакомства и одежду для питомцев, а также различные аксессуары, шоперы и открытки.

Отмечается, что благотворительная ярмарка работает в "Лужниках" каждый день, кроме понедельника. По будням она открыта с 13:00 до 21:00, а по выходным – с 11:00 до 21:00.

Ранее стало известно, что 24 августа на площадке МУФ в Гостином Дворе открылась ярмарка изделий социального маркетплейса "Москва – добрый город". Вся представленная там продукция была создана жителями Москвы с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивных мастерских НКО.

