Московские издательства примут участие в детской книжной ярмарке в Шанхае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Десять столичных издательств смогут принять участие в Шанхайской международной детской книжной ярмарке 17–19 ноября. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"Шанхайская ярмарка – крупнейшее событие Азиатско-Тихоокеанского региона, посвященное книгам и контенту для детей. Она объединит 450 компаний со всего мира", – приводятся в сообщении слова вице-мэра Натальи Сергуниной.

Сейчас идет прием заявок от издательств. Он продлится до 31 августа. Среди требований к претендентам – наличие опыта покупки или продажи прав на публикацию книг за границей, а также наличие по меньшей мере семи изданных произведений для возможного заключения контрактов в рамках ярмарки.

Как отметила Сергунина, книжная ярмарка в Шанхае позволит московским издательствам показать себя и наладить контакты с зарубежными партнерами. В ходе мероприятия издательства смогут не только показать свои проекты, но и провести деловые встречи, а также узнать о последних тенденциях книжного дела.

Ранее стало известно, что в российской столице в этого году состоится первая Московская международная детская книжная ярмарка. Она пройдет с 30 августа по 3 сентября в выставочном комплексе "Экспоцентр" на Краснопресненской набережной.

