Собянин поддержал проведение 36-й Московской международной книжной ярмарки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин подписал указ о выделении гранта на организацию 36-й Московской международной книжной ярмарки. Мероприятие состоится с 30 августа по 3 сентября в "Экспоцентре" на Краснопресненской набережной.

Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) является старейшим и крупнейшим литературным форумом России. Его начали проводить каждый год с 1977 года. Цель мероприятия заключается в развитии культуры чтения.

В прошлом году ярмарка проходила в период с 2 по 5 сентября в Гостином Дворе. Очные и дистанционные мероприятия тогда посетили более 1,5 миллиона любителей книг. Ежегодно к ММКЯ присоединяются сотни издательств. Также форум посещали писатели и представители СМИ из Великобритании, Германии, Израиля, Индии, Ирана, Италии, Китая, Польши, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции, стран СНГ и Балтии.

На ярмарке можно будет посетить презентации книг, встретиться с авторами, принять участие в мастер-классах и международных конгрессах переводчиков художественной литературы. Общественные организации, творческие союзы, фонды и библиотеки получат стенды на льготных условиях.

Аналогичное преимущество будет предоставлено университетским издательствам, литературным журналам, региональным и небольшим издательствам РФ. Кроме того, на льготных условиях в ярмарке смогут поучаствовать представители государств СНГ. Дети, школьники и студенты получат бесплатный вход.

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