Первая Московская международная детская книжная ярмарка пройдет в "Экспоцентре"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Первая Московская международная детская книжная ярмарка (ММДКЯ) пройдет с 30 августа по 3 сентября в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" (павильон № 5, шатер 5.5) на Краснопресненской набережной, 14 (станции метро "Выставочная", "Деловой центр").

Для гостей приготовили большую программу от топовых детских издательств и библиотек – встречи с современными детскими писателями и иллюстраторами, презентации, выставки, конкурсы, викторины, мастер-классы и другие активности.

Детская программа теперь не просто часть "взрослой" книжной ярмарки – это отдельная профессиональная отрасль со своими фикшн и нон-фикшн, графическим романом и комиксом, иллюстрацией и дизайном, ключевыми игроками и новыми звездами.

В ММДКЯ примут участие и представят свои новые книги популярные авторы для детей и подростков – Валентина Дегтева, Ирина Зартайская, Анастасия Орлова⁩, Вадим Панов, Андрей Усачев и многие другие. Также выступят историк архитектуры, руководитель компании "Москва глазами инженера" Айрат Багаутдинов, популяризатор науки, создатель "Научного шоу профессора Николя" Николай Ганайлюк, логопед-нейрореабилитолог Виктория Бунина и представители других профессий.

Проект "Авторская анимация как искусство" представит лучшие мультфильмы независимых студий. Кроме того, юную публику ждут показы любимых мультфильмов по книжкам Вадима Коростылева, Николая Носова, Владимира Сутеева, для которых 2023 год стал юбилейным.

Чтение станет увлекательным и волнующим спортивным состязанием во время финала летнего командного кубка чемпионата по чтению вслух "Страница'23", на котором старшеклассники из разных российских городов будут читать с листа прозу и поэзию, классику и современную литературу, научно-популярные и художественные тексты.

Одним из важнейших событий ярмарки станет вручение Национальной премии в области детской и подростковой литературы, имена лауреатов которой будут названы впервые.

Подробная программа будет опубликована на официальном сайте ММКЯ. Для посетителей до 18 лет вход свободный.

Ранее Сергей Собянин подписал указ о выделении гранта на проведение 36-й Московской международной книжной ярмарки с 30 августа по 3 сентября. ММКЯ является старейшим и крупнейшим литературным форумом России. В прошлом году мероприятие проходило в Гостином Дворе и собрало более 1,5 миллиона любителей книг.