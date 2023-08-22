Более 100 моделей школьной одежды представят на ярмарке в рамках МУФ

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Ярмарка школьной одежды пройдет в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) в "Лужниках" с 22 по 27 августа. На ней представят более 100 моделей брюк, блузок, джемперов, юбок и других вещей для школы, передает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что мероприятие проведут на площадке "Сделано в Москве" на Фестивальной площади во время тематической недели "Семья".

Участие в ярмарке примут ведущие столичные бренды, занимающиеся пошивом высококачественной школьной одежды. Также для всех желающих проведут мастер-классы по производству конфет и браслетов, занятия по росписи шкатулок, изготовлению брелоков для рюкзака и другие, подчеркнули в сообщении.

Особенно на сайте выделили мастер-класс по актерскому мастерству, приуроченный ко Дню российского кино. На нем дети младшего возраста смогут почувствовать себя маленькими актерами. Для ребят старшего возраста пройдет кастинг в новый российский сериал.

Добавляется, что фестиваль "Сделано в Москве" проходит в рамках МУФ с 1 августа по 10 сентября 2023 года. На нем представлены товары и услуги только столичных производителей, участвующих в программе правительства Москвы по поддержке локальных брендов "Сделано в Москве". В фестивале поучаствуют более 400 московских компаний.

Ранее на Московском урбанистическом форуме на выставке "Станция Манеж" представили новый лифтбек "Москвич 6". Сроки начала его серийного производства и цену в компании не раскрыли.

Также на площадке МУФ в Гостином Дворе показали инновационные разработки, которые уже частично тестируют на базе столичного здравоохранения. Среди них – 3D-биопринтер, омиксные технологии, так называемые фантомы и другое.

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