Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бесплатный фестиваль гостеприимства "Самоварфест" пройдет в Москве 26 августа с 11:00 до 20:00. Об этом сообщается на сайте проекта.

"Этот удивительный, красочный фестиваль проходит в столице уже в восьмой раз. Мы приглашаем всех прийти посмотреть, насколько богата наша страна, насколько она радушна, познакомиться с людьми разных культур, традиций и интересов. И, конечно, выпить чашку ароматного чая из самовара", – заявил руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

Отмечается, что на главной сцене весь день традиционно будет проходить "Самоварконцерт". В нем поучаствуют ведущие музыкальные, фольклорные, рок-поп и хореографические коллективы России. Для гостей выступят группа "Репа", виртуоз-балалаечник Роман Бузылев, ансамбль казачьей песни "Пернач", фолк-коллектив "Поверье", ансамбль "Школьные годы" и другие. На фоне выступлений разместятся более чем 800 масштабных мультимедийных картин известных национальных художников России.

Для молодой аудитории и любителей современной культуры организаторы подготовили площадку "Самоварфест – Драйв". Развлечения на ней представляют собой смешение современных течений культуры и национальных традиций. На молодежной сцене соберутся лучшие представители уличных искусств из различных регионов страны, уточнили на сайте.

Запланированы баттлы по хип-хопу, современная хореография, джемы и DJ-сеты, музыкальная программа c участием молодежных и национальных творческих коллективов. Отмечается, что судьями танцевальных баттлов будут победители множества танцевальных конкурсов, в том числе проектов "Танцы на ТНТ" и "Dance Революция".

Организаторы сообщили, что на площадке "Самоварфест – Забавное место" юные гости смогут воспользоваться качелями самовара-гиганта "Палех", познакомиться с оригинальными детскими игрушками, которые были изготовлены по технологиям российских ремесленников из экоматериалов. Кроме этого, на площадке "Самоварфест – Российская палитра" пройдет многонациональная выставка изделий народных промыслов и ремесел, интерактивные мастер-классы, где эксперты научат делать аутентичные сувениры своими руками.

Добавляется, что ярмарку этнобрендов и гастрономических специалитетов национальных кухонь организуют на площадке "Самоварфест – Калашный ряд". Там гости смогут попробовать блюда кулинарных традиций народов страны.

Мероприятие пройдет в саду "Эрмитаж" по адресу улица Каретный ряд, дом 3, строение 17А. У входа в парк на "Самоварной станции "Добро пожаловать!" гостей встретят старинные самовары со всех российских регионов и чай, приготовленный из натуральных сборов, на свежих шишках, с вареньем, медом, леденцами, баранками. Чай, как и выпечку, можно будет купить, сказано в сообщении.

На площадках фестиваля каждый сможет погрузиться в атмосферу праздника, народного творчества, многогранных национальных культур РФ, найти увлекательное занятие и "оставить себе на память частичку настоящего российского гостеприимства", заверила директор фестиваля и президент фонда "Культура Наций" Наталья Долгарева.

На сайте добавили, что фестиваль проводит фонд "Культура наций" при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, содействии Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям и комитета ГД по делам национальностей. Партнерами выступают столичные департаменты культуры, средств массовой информации и рекламы, Россотрудничество, международная Ассоциация этнопредпринимателей и партнеров "Этнобизнес", Фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова и многочисленные национально-культурные общественные организации. Узнать программу и новости фестиваля и можно на его сайте и на сайте фонда "Культура наций".

Ранее сообщалось, что межрегиональный фестиваль "Русское поле" пройдет на территории столичного музея-заповедника "Коломенское" 19 и 20 августа. Его посетители смогут узнать больше о русской культуре, а также посмотреть на выступления творческих коллективов из 66 регионов РФ, Белоруссии и Узбекистана.

Также фестиваль исторических садов стартует в столичном музее-заповеднике "Царицыно" 25 августа. До 3 сентября москвичам удастся увидеть 15 ландшафтных композиций, посвященных мифам и легендам.





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