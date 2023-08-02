Фестиваль исторических садов откроется в музее-заповеднике "Царицыно" 25 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Фестиваль исторических садов стартует в столичном музее-заповеднике "Царицыно" 25 августа. До 3 сентября москвичам удастся увидеть 15 ландшафтных композиций, посвященных мифам и легендам, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.

Темой мероприятия будет "Сады и мифы".

По словам гендиректора музея-заповедника Елизаветы Фокиной, в этом году на фестивале пройдет профессиональный конкурс.

"Мы также подготовили музыкальную и лекционную программу, кураторские экскурсии и новые маршруты по музею-заповеднику, чтобы показать посетителем красоту нашего парка и представить его интересную историю", – подчеркнула она.

В конкурсе участвовали несколько десятков ландшафтных архитекторов и дизайнеров. Так, на фестивале будет представлен "Сад затмения", который посвятили японской богине солнца Аматэрасу, также жители столицы полюбуются на "Темный сад третьей планеты", созданный по мотивам фантастической повести Кира Булычева "Путешествие Алисы".

Кроме того, проекты подготовят национальный парк "Куршская коса", Ботанический сад МГУ и музей-заповедник "Архангельское". "Царицыно" продемонстрирует сад "Когда цветет рожь" и сад "Рагамала".

День комнатных растений пройдет 26 августа, а 2 сентября для гостей проведут "Керамический пикник". Вход на фестиваль бесплатный. Площадки можно будет посетить с 10:00 до 20:00.

Ранее в Москве открылся фестиваль "Усадьбы Москвы". В рамках него в столичных усадьбах проводят экскурсии, встречи с писателями, концерты, творческие занятия и театральные постановки. Он продлится до 30 сентября.

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