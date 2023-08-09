Фестиваль "Русское поле" пройдет в Москве 19 и 20 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Межрегиональный фестиваль "Русское поле" пройдет на территории столичного музея-заповедника "Коломенское" 19 и 20 августа. Об этом сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

"В этом году мы приняли решение сделать это уникальное фольклорное мероприятие двухдневным, чтобы расширить его границы, сделать еще более доступным для еще большего числа посетителей и предложить им еще более насыщенную программу", – цитирует его пресс-служба департамента.

Посетители фестиваля смогут узнать больше о русской культуре, а также посмотреть на выступления творческих коллективов из 66 регионов РФ, Белоруссии и Узбекистана. Всего участие в фестивале примут более 1,5 тысячи человек.

В рамках события для гостей будут работать 10 тематических площадок. Там организуют развлекательные и образовательные мероприятия.

Главными темами мероприятия станут традиционные ценности и патриотизм. Помимо этого, его посвятят Году педагога и Году русского языка.

Ранее стало известно, что фестиваль "Спасская башня" перенесли на 2024 год. При этом сообщалось, что все наработки в рамках подготовки к фестивалю этого года, в том числе договоренности с иностранными партнерами, будут сохранены до следующего раза.



Фестиваль "Спасская башня" перенесли на следующий год