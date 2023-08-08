Санкт-Петербургский международный культурный форум в этом году пройдет в ноябре

Фото: culturalforum.ru

Санкт-Петербургский международный культурный форум, отмененный в 2022 году, в этом году состоится и пройдет в ноябре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра культуры РФ Ольгу Любимову.

"Культурный форум, конечно, состоится", – заверила она.

По ее словам, сейчас немного меняется архитектура мероприятия. Любимова выразила надежду, что форум будет "очень ярким, безусловно, международным".

Ранее Ялтинский международный экономический форум перенесли на неопределенный срок. ЯМЭФ проходит в Крыму с 2015 года. В 2019 году в нем поучаствовали более 4,5 тысячи человек, в том числе более 800 иностранных делегатов.

Также фестиваль "Спасская башня" перенесли на 2024 год. Все наработки в рамках подготовки к фестивалю этого года, в том числе договоренности с иностранными партнерами, будут сохранены до следующего раза.

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