Фестиваль "Спасская башня" перенесли на 2024 год

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Администрация президента РФ приняла решение перенести проведение международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве на 2024 год. Все наработки в рамках подготовки к фестивалю этого года, в том числе договоренности с иностранными партнерами, будут сохранены до следующего раза.

Отмечается, что организаторами уже была разработана программа представлений, посвященных юбилеям российской госсимволики, сформирован состав участников, среди которых оркестры как отечественных силовых ведомств, так и коллективов из восьми зарубежных стран, среди которых Белоруссия, Египет, Казахстан, КНР, Мексика, Таиланд, Турция и ЮАР.

Кроме того, в рамках организации фестиваля, который планировался на этот год, удалось начать благотворительную акцию, провести смотр детско-юношеских оркестров для фестиваля "Спасская башня детям", подготовлены фестивальные мероприятия, в том числе концерты, в парках, скверах и вокзалах столицы, а также представление у Главного храма ВС РФ для семей участников СВО.

Билеты за приобретенные билеты вернутся покупателям автоматически на счет карты, с которой была проведена оплата. Дополнительные вопросы относительно возврата билетов можно задать по электронной почте info@concert.ru, а также телефонам +7 (495) 198-11-33 и +7 (495) 730-73-00.

XVI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" должен был состояться в Москве с 26 августа по 3 сентября. Продажа билетов началась в апреле этого года.

Ранее сообщалось, что с 7 августа по 10 сентября в парке "Зарядье" в рамках Московского урбанистического форума пройдет фестиваль "Город твоих идей". В рамках него запланировано порядка 200 мероприятий, посвященных нескольким креативным индустриям, в том числе дизайну, архитектуре и арт-направлениям.

