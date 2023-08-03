17:07Город
Фестиваль искусств "Горький в Парке Горького" пройдет в Москве с 11 по 20 августа
Фото: телеграм-канал "Горький + фестиваль"
В этом году фестиваль искусств "Горький в Парке Горького" приурочен к 155-летию со дня рождения Максима Горького и 95-летию парка, носящего имя писателя, и пройдет с 11 по 20 августа. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
В программу мероприятия войдут театрализованные шоу, концерты, спектакли, кинопоказы и научные диспуты. Арт-директорам события стал народный артист России Евгений Миронов.
Кроме того, посетители фестиваля смогут поучаствовать в 150 событиях разного формата. Специально для мероприятия создали 13 проектов. Среди них – цирковое шоу "Горькийлэнд" Юрия Квятковского, серия концертов "Горький. Современники" с участием Алексея Гориболя и известных российских музыкантов и другие.
Открытием фестиваля в Парке Горького станет научный диспут "Несвоевременный человек" с участием Евгения Миронова, Павла Басинского, Семена Серзина и других, модератор – Оксана Ефременко.
Фестиваль искусств "Горький в Парке Горького" состоялся впервые в 2022 году. Тогда более 20 тысяч гостей посетили больше 70 событий. Зрителям особенно понравились спектакль-концерт "Рождение человека", спектакль-дефиле "Горький. Человек", спектакль-концерт "Солнце над островом Капри" и концерт "Горький в музыке".
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