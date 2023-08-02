Фестиваль интеллектуальной и виртуозной музыки состоится в парке "Фили"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В летнем кинотеатре столичного парка культуры и отдыха "Фили" состоится ежегодный фестиваль интеллектуальной и виртуозной музыки Top Fili Music 2023. Он пройдет с 2 августа по 2 сентября, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что москвичи смогут побывать на шести концертах. Артисты исполнят композиции в жанрах поэтического рока, джаза, блюза и инструментальной музыки.

Традиционно каждому сезону присваивают именной хештег, который созвучен с песней одного из исполнителей. В этом году хештегом станет #КрутоТоТут. Его выбрали в честь одноименной песни рок-музыканта из Санкт-Петербурга Кирилла Комарова.

В 19:00 2 августа на сцене выступит Анна Герасимова, которая является лидером рок-группы "Умка и Броневик". 17 августа зрители смогут посетить концерт Петра Погодаева, посвященный памяти Виктора Цоя.

На фестивале планируются также выступления Михаила Башакова, Кирилла Комарова, Павла Федосова, Дмитрия Малолетова, Алексея Кравченко, Юлии Теуниковой с группой "КоМПОзит" и других артистов. 2 сентября мероприятие завершит гала-концерт "Филигрань-2023".

Концерты будут проходить по средам и/или четвергам. Вход бесплатный.

Ранее сообщалось, что фестиваль Moscow Urban Fest пройдет в "Зарядье" с 4 августа по 10 сентября в рамках Московского урбанистического форума. В день открытия запланированы различные лекции, мастер-классы, урок танцев и концерты знаменитых артистов, в том числе Мота и Lovanda. Кинопоказы, образовательные и спортивные мероприятия будут идти и в другие дни фестиваля.

Концерт прошел в Парке Горького по случаю Дня ВМФ