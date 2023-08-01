Вечерние экскурсии начнут проводить в "Аптекарском огороде" в Москве с 3 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вечерние экскурсии начнут проводить в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" с 3 августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу сада.

"Вечерний сад наполнен особым очарованием: ароматы, звуки и шорохи листвы, <...> неспешный рассказ экскурсовода о необычных растениях поможет дополнить эти впечатления и сделать вашу прогулку незабываемой", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в программу включена прогулка по дендрарию, сопровождающий ее рассказ посвящен истории старинного сада и его современным коллекциям. Вечерняя программа подойдет тем, кто хочет побывать на летней экскурсии по саду, но проводит выходные за городом, и желающим интересно провести время после рабочего дня, отметили в пресс-службе.

Уточняется, что Ботанический сад открыт каждый день с 10:00 до 21:00 по адресу проспект Мира, 26/1. Билеты можно приобрести в кассах и онлайн на сайте hortus.msu.ru. Вход свободный для дошкольников и многодетных.

Ранее в Москве открылся фестиваль "Усадьбы Москвы". В рамках него в столичных усадьбах проводят экскурсии, встречи с писателями, концерты, творческие занятия и театральные постановки. Он продлится до 30 сентября.

В июне в "Аптекарском огороде" прошел фестиваль пионов и ирисов. Коллекционеры отвечали на вопросы гостей по выращиванию и агротехнике цветов. Также специалисты дали консультации по выбору сортов растений.

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