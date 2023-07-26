Фестиваль Moscow Urban Fest пройдет в "Зарядье" в рамках МУФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Фестиваль Moscow Urban Fest пройдет в "Зарядье" с 4 августа по 10 сентября в рамках Московского урбанистического форума. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

В день открытия фестиваля запланированы различные лекции, мастер-классы, урок танцев и концерты знаменитых артистов, в том числе Мота и Lovanda. Кинопоказы, образовательные и спортивные мероприятия будут идти и в другие дни фестиваля. Вместе с тем в "Зарядье" откроется выставка "Город для каждого", посвященная десяти мегапроектам Москвы. Как напомнил Левкин, последний раз Urban Fest проходил в 2021 году в онлайн-формате, тогда его посмотрели свыше 350 тысяч раз.

В свою очередь, гендиректор АНО "Московский урбанистический форум" Павел Гончаров рассказал, что в этом году темой фестиваля стала – "Город. Люди. Будущее", посвященная взаимодействию города и его жителей.

"Программа [фестиваля] призвана познакомить гостей с изменениями в столице, создать платформу для обсуждения урбанистической повестки и вовлечь в нее посетителей через интерактивные форматы, вдохновить их по-новому взглянуть на городскую среду, а также поддержать городские инициативы и локальные проекты", – отметил он.

Ранее сообщалось, что в рамках МУФ на площадке в "Лужниках" кинологи столичного пожарно-спасательного центра покажут, как проходят их тренировки со служебными собаками. Посетители форума узнают, как подбирают, воспитывают и готовят собак-спасателей, как животные помогают искать людей и участвуют в ликвидации происшествий.



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