Экспозиция "Офис будущего" о востребованных профессиях появится в рамках МУФ в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Гостином Дворе во время Московского урбанистического форума будет работать интерактивная экспозиция "Офис будущего", благодаря которой посетители смогут узнать о наиболее востребованных в городе профессиях. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя градоначальника по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

"Посетители [Гостиного Двора] смогут узнать больше о городских сервисах для эффективного трудоустройства. Для этого на площадке будет работать "Офис будущего". Здесь гости смогут выявить свои сильные стороны, определить скрытые таланты и поставить перед собой новые карьерные цели", – рассказала вице-мэр.

Кроме того, в рамках работы экспозиции консультанты столичной службы занятости расскажут посетителям об универсальных компетенциях будущего, необходимых в любых профессиях. Там же можно будет узнать о профессиях, в том числе новых, которые важны для ключевых отраслей экономики города, среди которых промышленность, IT, логистика, туризм, образование, строительство, ЖКХ и другие.

Среди других тем, которые затронут в рамках работы "Офиса будущего", – тренды рынка труда, способы освоения новых навыков, а также профессии, которые останутся востребованными в ближайшие десятилетия.

Ранее стало известно, что в рамках Московского урбанистического форума на площадке в "Лужниках" будет работать футуристический интерактивный павильон "Куб". Его посетители смогут увидеть, как изменилась столица за последние 12 лет.

